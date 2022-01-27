Mercedes-Benz 230 W153

Не дивлячись на те, що в оголошенні вказана модель Mercedes-Benz C 230, очевидно що мова йде про МВ-230 W153 – автомобіль на якому їздив герой відомої радянської кінострічки Штірліц.

Автомобіль, який пропонують до продажу у Вінниці, продавець оцінив у 49 750 доларів, що є чималою сумою навіть для такого унікального та антикварного Mercedes-Benz. Продавець запевнив, що автомобіль перебуває в ідеальному стані.

«Шкіряний салон, дверні картки, приладова дошка та кермо з червоного дерева. Готовий бізнес для обслуговування весіль, фотосесій, корпоративів тощо», – написано в оголошенні. Очевидно, що відновлений для комерційних цілей ретро автомобіль навряд чи буде цікавий колекціонерам, але одне можна стверджувати напевне – без уваги такий автомобіль не залишиться.