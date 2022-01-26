Потужний спортивний універсал Mercedes-Benz C 63 AMG Міхаеля Шумахера

Спортивний універсал 2010 року випуску встиг послужити легендарному гонщику лиш пів року, перш ніж його придбав колекціонер зі Швейцарії.

Mercedes-Benz C63 AMG, що раніше належав Міхаелю Шумахеру має пробіг близько 152 000 кілометрів, 146 278 із них він проїхав зі своїм першим власником. Його виставлять на торги без резерву 3 лютого, а виручити за нього розраховують від 50 000 до 100 000 євро – 1,6 - 3,2 млн євро.

Семиразовий чемпіон Формула 1 Міхаель Шумахер отримав чорний Mercedes-Benz C 63 AMG у подарунок від команди Mercedes GP Petronas, до якої приєднався у січні 2010 року. Чемпіон володів машиною лиш близько пів року, після чого продав.

У рух автомобіль приводить 6,2-літровий мотор V8 потужністю 457 кінських сил і 600 Нм моменту, трансмісія автоматична, 7-швидкісна. Цей універсал здатен прискорюватись від 0 до 100 км/год не гірше за спортивні купе – за чотири секунди.

Mercedes-Benz C 63 AMG, що раніше належав Міхаелю Шумахеру. Фото Bonhams