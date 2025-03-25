21 березня у Городищенській виправній колонії одружився довічно увʼязнений

У Городищенській виправній колонії №96, що на Рівненщині, одружився засуджений до довічного увʼязнення. Реєстрацію шлюбу провели в кімнаті для тривалих побачень. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

«21 березня 2025 року в Городищенській виправній колонії №96 відбулась реєстрація шлюбу засудженого до довічного позбавлення волі. Свідоцтво про одруження закоханим вручила головна спеціалістка Рівненського міськрайонного відділу ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ольга Маслова», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що законодавство України гарантує всім засудженим право на шлюб. Для цього має минути місяць з дня подання заяви пари про його реєстрацію. У разі вагітності нареченої, народження дитини чи безпосередньої загрози для життя нареченої або нареченого шлюб можна зареєструвати у день подання заяви.