У вівторок, 29 березня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 33 вулицях Львова. Протягом дня, із 12:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Михальчука І. - 7;

Вашингтона Дж. - 7;

Городницька - 7;

Грінченка Б. - 10, 11А;

Декарта Р. - 2;

Залізнична - 27, 32, 34, 4, 7, 7 а, 7 д, 7В, 7Г, 7Д, 7Ж;

Замарстинівська - 112, 85-А;

Зубрівська - 1А, 1Б;

Кондукторська - 48;

Мідна - 2;

Міхновських братів - 23;

Під Дубом - 2;

Пасіки Галицькі - 7;

Сихівська - 44;

Степанівни О. - 10;

Східна - 1, 18, 2, 205, 3, 4, 5, 5а, 6, 62;

Татарська - 16;

Хмельницького Б. - 294, 36, 45, 63;

Чорновола В. - 21, 6;

Довга - 42;

Колісна - 10, 42, 44;

Морозна - 11, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9;

Канівська - 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 7, 8;

Любінська - 50, 52, 53, 56, 58, 60;

Спокійна - 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 5, 7А, 7Б, 8, 9;

Івасюка В. - 16, 28Б, 35, 37, 39, 45, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72;

Біляшівського М - 1;

Дашкевича Р. - 15, 31, 33;

Квітова - 10, 12, 14, 3;

Купали Я. - 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Паркова - 10, 103, 2, 2а, 4, 6, 8;

Паркова бічна - 10, 4;

Половинна - 3, 5.

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