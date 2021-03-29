У вівторок, 30 березня, у частині Личаківського району Львова та Лисиничах не буде водопостачання. Комунальники замінюватимуть аварійну ділянку трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» в районі вул. Бігова, 17.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», води не буде з 7:00 до 20:00 на території Личаківського району, зокрема на вулицях:

Бігова – всі будинки

Визвольна – всі будинки

Вовка – всі будинки

Глиняна – всі будинки

Іванова Гора – всі будинки

Лотоцького – всі будинки

Малі Кривчиці – всі будинки

Переможна – всі будинки

Поетична – всі будинки

Приязна – всі будинки

Тракт Глинянський – 83, 85, 87, 89а, 89б

с. Лисиничі:

вул. Тракт Глинянський – всі будинки

вул. Квіткова – всі будинки.

Мешканців просять створити добовий запас води, адже стабільне водопостачання відновлять о 6:00 середи, 31 березня. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.