У вівторок частина Личаківського району та Лисиничі будуть без водопостачання
Мешканців просять зробити добовий запас води
У вівторок, 30 березня, у частині Личаківського району Львова та Лисиничах не буде водопостачання. Комунальники замінюватимуть аварійну ділянку трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» в районі вул. Бігова, 17.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», води не буде з 7:00 до 20:00 на території Личаківського району, зокрема на вулицях:
- Бігова – всі будинки
- Визвольна – всі будинки
- Вовка – всі будинки
- Глиняна – всі будинки
- Іванова Гора – всі будинки
- Лотоцького – всі будинки
- Малі Кривчиці – всі будинки
- Переможна – всі будинки
- Поетична – всі будинки
- Приязна – всі будинки
- Тракт Глинянський – 83, 85, 87, 89а, 89б
с. Лисиничі:
- вул. Тракт Глинянський – всі будинки
- вул. Квіткова – всі будинки.
Мешканців просять створити добовий запас води, адже стабільне водопостачання відновлять о 6:00 середи, 31 березня. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють, тому тимчасово вода може бути іржавою.
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