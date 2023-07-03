Води не буде через ремонт елементів мережі на вул. Зеленій

У вівторок, 4 липня, через ремонт мережі на вул. Зеленій – Водогінній частина Личаківського району Львова буде без водопостачання з 10:00 до 17:00. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Без водопостачання будуть вулиці:

Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115),

Кримська,

Тарнавського,

Архипенка,

Самійленка,

Дороша,

Романчука,

Конопницької,

Палія,

Кльоновича,

пл. Петрушевича,

Йосипа Сліпого,

Кардинала Гузара,

Шота Руставелі.

Також до низки будинків у Личаківському і Галицькому районах міста вода подаватиметься з пониженим тиском. Ідеться про вулиці:

Сербська,

пл. Катедральна,

пл. Ринок,

вул. Староєврейська,

пл. Коліївщини,

вул. Валова,

пл. Галицька,

пл. Соборна,

пл. Митна,

вул. Шухевича,

вул. Ігоря Білозіра (колишня Герцена),

вул. Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47),

вул. Смольського,

вул. Парфеновичів,

вул. Тершаківців,

вул. Туган-Барановського,

вул. Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39),

вул. Івана Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71),

вул. Вузька,

вул. Дашка (Філатова),

вул. Вітвера,

вул. Донцова,

вул. Патріарха Д.Яреми (колишня Чехова),

вул. Грушевського,

вул. Кирила і Мефодія,

вул. Драгоманова,

пр. Шевченка,

вул. Поповича,

вул. Мартовича,

вул. Волошина,

вул. Дудаєва,

вул. Саксаганського,

вул. Кн.Романа,

вул. Галицька,

вул. Скорика (Чайковського),

вул. Ковжуна,

вул. Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19),

вул. Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31),

вул. Костюшка,

вул. Січових Стрільців,

вул. Гнатюка,

вул. Леся Курбаса,

вул. Наливайка,

вул. Менцинського,

вул. Фурманська,

вул. Богдана Лепкого,

вул. Мурави,

пл. Вічева,

вул. Лесі Українки,

вул. Друкарська,

вул. Вірменська,

вул. Краківська,

пр. Свободи,

вул. Руська.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.