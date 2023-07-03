У вівторок частина центру Львова упродовж дня буде без води
Пів сотні вулиць отримуватимуть воду з пониженим тиском, тож можливі проблеми з водопостачанням
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Води не буде через ремонт елементів мережі на вул. Зеленій
У вівторок, 4 липня, через ремонт мережі на вул. Зеленій – Водогінній частина Личаківського району Львова буде без водопостачання з 10:00 до 17:00. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Без водопостачання будуть вулиці:
- Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115),
- Кримська,
- Тарнавського,
- Архипенка,
- Самійленка,
- Дороша,
- Романчука,
- Конопницької,
- Палія,
- Кльоновича,
- пл. Петрушевича,
- Йосипа Сліпого,
- Кардинала Гузара,
- Шота Руставелі.
Також до низки будинків у Личаківському і Галицькому районах міста вода подаватиметься з пониженим тиском. Ідеться про вулиці:
- Сербська,
- пл. Катедральна,
- пл. Ринок,
- вул. Староєврейська,
- пл. Коліївщини,
- вул. Валова,
- пл. Галицька,
- пл. Соборна,
- пл. Митна,
- вул. Шухевича,
- вул. Ігоря Білозіра (колишня Герцена),
- вул. Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47),
- вул. Смольського,
- вул. Парфеновичів,
- вул. Тершаківців,
- вул. Туган-Барановського,
- вул. Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39),
- вул. Івана Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71),
- вул. Вузька,
- вул. Дашка (Філатова),
- вул. Вітвера,
- вул. Донцова,
- вул. Патріарха Д.Яреми (колишня Чехова),
- вул. Грушевського,
- вул. Кирила і Мефодія,
- вул. Драгоманова,
- пр. Шевченка,
- вул. Поповича,
- вул. Мартовича,
- вул. Волошина,
- вул. Дудаєва,
- вул. Саксаганського,
- вул. Кн.Романа,
- вул. Галицька,
- вул. Скорика (Чайковського),
- вул. Ковжуна,
- вул. Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19),
- вул. Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31),
- вул. Костюшка,
- вул. Січових Стрільців,
- вул. Гнатюка,
- вул. Леся Курбаса,
- вул. Наливайка,
- вул. Менцинського,
- вул. Фурманська,
- вул. Богдана Лепкого,
- вул. Мурави,
- пл. Вічева,
- вул. Лесі Українки,
- вул. Друкарська,
- вул. Вірменська,
- вул. Краківська,
- пр. Свободи,
- вул. Руська.
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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