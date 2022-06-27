Після проведення планових ремонтів абонентам Франківського, Сихівського, частини Личаківського та Шевченківського районів Львова відновлюють подачу гарячої води. Гарячу воду жителі цих районів почнуть отримувати від ранку 28 червня.

«Гаряче водопостачання не можна відновити одномоментно. Це складний технологічний процес. Від моменту ввімкнення котла і до появи гарячої води в оселях мешканців має пройти певний час», – пояснив головний інженер «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

Через ремонтні роботи на тепломережах без гарячого водопостачання ще будуть будинки на вул. Науковій, вул. Миколайчука та вул. Щурата. Також через заміну теплової мережі без гарячої води залишаються 15 будинків у Залізничному районі, які обслуговує ЦТП на вул. Повітряній, 99а.

Нагадаємо, після проведення гідравлічних випробувань гаряче водопостачання частині споживачів у Галицькому, майже в усьому Залізничному та частинах Личаківського і Шевченківського районів відновили ще 9 червня.