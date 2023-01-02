У вівторок мешканці понад 70 вулиць у Львові будуть без води
Через підключення новобудов до водопроводу на вул. Стрийській
У вівторок, 3 січня, у трьох районах міста впродовж дня не буде води. Як повідомили у «Львівводоканалі», йдеться про частину Сихівського, Франківського та Галицького району.
Мешканцям відімкнуть воду о 09:00 ранку, а включать о 20:00. У цей час працівники водоканалу будуть підключати новобудови до водопроводу на вул. Стрийській.
Води не буде на таких вулицях:
- Аркаса – Всі будинки
- Балтійська – Всі будинки
- Білинського – Всі будинки
- Бой-Желенського – Всі будинки
- Бойківська – Всі будинки
- Болгарська – Всі будинки
- бр.Тимошенків – Всі будинки
- Буйка – Всі будинки
- Володимира Великого (парна сторона від №2 до №22)
- Венеціанова – Всі будинки
- Відкрита – Всі будинки
- Вітовського – Всі будинки
- Волощака – Всі будинки
- Героїв Крут – Всі будинки
- Героїв Майдану – Всі будинки
- Глінки – Всі будинки
- Грабовського – Всі будинки
- Грецька – Всі будинки
- Дзиндри – Всі будинки
- Дібровна – Всі будинки
- Енергетична – Всі будинки
- Запорізька – Всі будинки
- Зарицьких – Всі будинки
- Засядька – Всі будинки
- Івана Франка (непарна сторона від №91 до №159, парна сторона від №100 до №156),
- Кам'янецька – Всі будинки
- Карманського – Всі будинки
- Карпинця – Всі будинки
- Кастелівка – Всі будинки
- Кибальчича – Всі будинки
- Княгині Ольги (непарна сторона від №1 до №5е, парна сторона від №2 до №34),
- Ковалева – Всі будинки
- Козельницька – Всі будинки
- Колесси – Всі будинки
- Комаринця – Всі будинки
- Куликівська – Всі будинки
- Лазаренка – Всі будинки
- Лемика – Всі будинки
- Лижв'ярська – Всі будинки
- Литвиненка – Всі будинки
- Литовська – Всі будинки
- Літня – Всі будинки
- Луганська – Всі будинки
- Лукаша – Всі будинки
- Лукіяновича – Всі будинки
- Музики (непарна сторона від №41 до №47, парна сторона від №62 до №70),
- Мушака – Всі будинки
- Околична – Всі будинки
- Остроградських – Всі будинки
- П. Мирного – Всі будинки
- Паркова – Всі будинки
- Персенківка – Всі будинки
- Піддубного – Всі будинки
- Похила – Всі будинки
- проф. Яреми – Всі будинки
- Ревуцького – Всі будинки
- Романицького – Всі будинки
- Рутковича – Всі будинки
- Самчука – Всі будинки
- Сахарова – Всі будинки
- Свєнціцького – Всі будинки
- Слов'янська – Всі будинки
- Сміливих – Всі будинки
- Стрийська (непарна сторона від №1 до №45, парна сторона від №2 до №150),
- Сумська – Всі будинки
- Тернопільська – Всі будинки
- Тиверська – Всі будинки
- Турецька – Всі будинки
- Чмоли – Всі будинки
- Янева – Всі будинки
- Ярославенка – Всі будинки
О️крім того, у Сихівському, Франківському, Галицькому та Залізничному районах воду подаватимуть з пониженим тиском. Це ще понад 200 вулиць:
- Ангеловича – Всі будинки
- Антоненка-Давидовича – Всі будинки
- Антоновича – Всі будинки
- Бабія – Всі будинки
- Багряного – Всі будинки
- Бандери – Всі будинки
- Барвінок – Всі будинки
- Бенцаля – Всі будинки
- Бережанська – Всі будинки
- Бібліотечна – Всі будинки
- Боберського – Всі будинки
- Богуна – Всі будинки
- Боднарська – Всі будинки
- Бой-Желенського – Всі будинки
- Бойківська – Всі будинки
- Бойчука – Всі будинки
- Ботєва – Всі будинки
- Боткіна – Всі будинки
- Бр.Тимошенків – Всі будинки
- Бруснична – Всі будинки
- Брюллова – Всі будинки
- В.Великого (непарна сторона від №1 до №129, парна сторона від №24 до №58),
- Васильківського – Всі будинки
- Веделя – Всі будинки
- Вербицького – Всі будинки
- Виноградна – Всі будинки
- Відкрита – Всі будинки
- Війтовича – Всі будинки
- Вітрякова – Всі будинки
- Воля – Всі будинки
- Гайворонського – Всі будинки
- Гашека – Всі будинки
- Героїв УПА ¬– Всі будинки
- Героїв Майдану – Всі будинки
- Гіпсова – Всі будинки
- Глибока – Всі будинки
- Глибока – Всі будинки
- Глінки – Всі будинки
- Горбачевського – Всі будинки
- Гординських – Всі будинки
- Городоцька (непарна сторона від №85 до №239),
- Горської – Всі будинки
- Гостинна – Всі будинки
- Грабянки – Всі будинки
- Грюнвальдська – Всі будинки
- Демнянська – Всі будинки
- Довженка – Всі будинки
- Драй-Хмари – Всі будинки
- Емінеску – Всі будинки
- Єфремова – Всі будинки
- Жемчужникова – Всі будинки
- Житомирська – Всі будинки
- Жуковського – Всі будинки
- Залізняка – Всі будинки
- Засядька – Всі будинки
- Захарієвича – Всі будинки
- Зв'язкова – Всі будинки
- Здоров'я – Всі будинки
- Зерова – Всі будинки
- Зиг-Заг – Всі будинки
- Зоряна – Всі будинки
- Зубрівська – Всі будинки
- Кавалерідзе – Всі будинки
- Канівська – Всі будинки
- Карпинця – Всі будинки
- Карпінського – Всі будинки
- Кастелівка – Всі будинки
- Квітнева – Всі будинки
- Керамічна – Всі будинки
- Київська – Всі будинки
- Кишинівська – Всі будинки
- Княгині Ольги (непарна сторона від №7 до №105, парна сторона від №98 до №122а),
- Кобилиці – Всі будинки
- Кобринської – Всі будинки
- Козловського – Всі будинки
- Кокорудзів – Всі будинки
- Колійна – Всі будинки
- Колодзінського – Всі будинки
- Кольберга – Всі будинки
- Комаринця – Всі будинки
- Кондукторська – Всі будинки
- Коновальця – Всі будинки
- Конотопська – Всі будинки
- Копача – Всі будинки
- Коперника (непарна сторона від №21 до №43, непарна сторона від №36 до №46),
- Копистинського – Всі будинки
- Кос-Анатольського – Всі будинки
- Котка – Всі будинки
- Котляревського – Всі будинки
- Котляревського – Всі будинки
- Кравченко – Всі будинки
- Кременецька – Всі будинки
- Куликівська – Всі будинки
- Кульпарківська – Всі будинки
- Лазаренка – Всі будинки
- Левинського – Всі будинки
- Ліська – Всі будинки
- Лукаша – Всі будинки
- Любінська (непарна сторона від №1 до №57, парна сторона від №2 до №56),
- Маївського – Всі будинки
- Максимовича ¬– Всі будинки
- Медведецького – Всі будинки
- Мельника – Всі будинки
- Мельника – Всі будинки
- Меретина – Всі будинки
- Мила – Всі будинки
- Митрополита Шептицького – Всі будинки
- Мікльоша ¬– Всі будинки
- Молдавська – Всі будинки
- Молдавська – Всі будинки
- Морозна – Всі будинки
- Моршинська – Всі будинки
- Нечуя-Левицького – Всі будинки
- Н. Світ – Всі будинки
- Нагірних – Всі будинки
- Народна – Всі будинки
- Наукова – Всі будинки
- Новаківського – Всі будинки
- Ожешко – Всі будинки
- Околична – Всі будинки
- Окружна – Всі будинки
- Опільського – Всі будинки
- Остроградських – Всі будинки
- Паращука – Всі будинки
- Перемиська – Всі будинки
- Перфецького – Всі будинки
- Піддубного – Всі будинки
- Підміська – Всі будинки
- Підстригача – Всі будинки
- пл. Св. Юра – Всі будинки
- пл. Шашкевича – Всі будинки
- пл.Кропивницького – Всі будинки
- пл.Липнева – Всі будинки
- Повстанська – Всі будинки
- Політехнічна – Всі будинки
- Поліщука – Всі будинки
- Поперечна – Всі будинки
- Порохова – Всі будинки
- Похила – Всі будинки
- Природна – Всі будинки
- Проста – Всі будинки
- Професорська – Всі будинки
- Пташина – Всі будинки
- Пулюя – Всі будинки
- Райдужна – Всі будинки
- Рахівська – Всі будинки
- Рівна – Всі будинки
- Рівнинна – Всі будинки
- Робітнича – Всі будинки
- Рожева – Всі будинки
- Розбіжна – Всі будинки
- Романицького – Всі будинки
- Ромашкова – Всі будинки
- Росиста – Всі будинки
- Рубчака – Всі будинки
- Рудницького – Всі будинки
- Русових – Всі будинки
- Рядова – Всі будинки
- С. Караффи-Корбут – Всі будинки
- Садова (будинки №2 а,б,в, 25, 25а,27,29)
- Сарненська – Всі будинки
- Сар'яна – Всі будинки
- Сахарова – Всі будинки
- Сельських – Всі будинки
- Сєченова – Всі будинки
- Симоненка – Всі будинки
- Сихівська – Всі будинки
- Сімовича – Всі будинки
- Скісна – Всі будинки
- Скорини – Всі будинки
- Слов'янська – Всі будинки
- Смаль-Стоцького – Всі будинки
- Сметани – Всі будинки
- Сміливих – Всі будинки
- Сокільницька – Всі будинки
- Сонячна – Всі будинки
- Спокійна – Всі будинки
- Старицького – Всі будинки
- Старицького – Всі будинки
- Стрийська (непарна сторона від №47 до №129),
- Сулими – Всі будинки
- Сусідня – Всі будинки
- Суха – Всі будинки
- Терлецького – Всі будинки
- Тобілевича – Всі будинки
- Тролейбусна – Всі будинки
- Трускавецька – Всі будинки
- Труша – Всі будинки
- Урожайна – Всі будинки
- Устияновича – Всі будинки
- Федьковича – Всі будинки
- Холодноярська – Всі будинки
- Хортиця – Всі будинки
- Хоткевича – Всі будинки
- Художня – Всі будинки
- Хуторівка – Всі будинки
- Цегельського – Всі будинки
- Ч.Калини (непарна сторона від №35 до №109, парна сторона від №36 до №96),
- Червона – Всі будинки
- Чукаріна – Всі будинки
- Чупринки – Всі будинки
- Шептицьких – Всі будинки
- Шкрібляків – Всі будинки
- Шумського – Всі будинки
- Японська – Всі будинки.
Мешканці зможуть набрати воду у водовозках, які їздитимуть вулицями. Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.