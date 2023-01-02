У вівторок, 3 січня, у трьох районах міста впродовж дня не буде води. Як повідомили у «Львівводоканалі», йдеться про частину Сихівського, Франківського та Галицького району.

Мешканцям відімкнуть воду о 09:00 ранку, а включать о 20:00. У цей час працівники водоканалу будуть підключати новобудови до водопроводу на вул. Стрийській.

Води не буде на таких вулицях:

Аркаса – Всі будинки Балтійська – Всі будинки Білинського – Всі будинки Бой-Желенського – Всі будинки Бойківська – Всі будинки Болгарська – Всі будинки бр.Тимошенків – Всі будинки Буйка – Всі будинки Володимира Великого (парна сторона від №2 до №22) Венеціанова – Всі будинки Відкрита – Всі будинки Вітовського – Всі будинки Волощака – Всі будинки Героїв Крут – Всі будинки Героїв Майдану – Всі будинки Глінки – Всі будинки Грабовського – Всі будинки Грецька – Всі будинки Дзиндри – Всі будинки Дібровна – Всі будинки Енергетична – Всі будинки Запорізька – Всі будинки Зарицьких – Всі будинки Засядька – Всі будинки Івана Франка (непарна сторона від №91 до №159, парна сторона від №100 до №156), Кам'янецька – Всі будинки Карманського – Всі будинки Карпинця – Всі будинки Кастелівка – Всі будинки Кибальчича – Всі будинки Княгині Ольги (непарна сторона від №1 до №5е, парна сторона від №2 до №34), Ковалева – Всі будинки Козельницька – Всі будинки Колесси – Всі будинки Комаринця – Всі будинки Куликівська – Всі будинки Лазаренка – Всі будинки Лемика – Всі будинки Лижв'ярська – Всі будинки Литвиненка – Всі будинки Литовська – Всі будинки Літня – Всі будинки Луганська – Всі будинки Лукаша – Всі будинки Лукіяновича – Всі будинки Музики (непарна сторона від №41 до №47, парна сторона від №62 до №70), Мушака – Всі будинки Околична – Всі будинки Остроградських – Всі будинки П. Мирного – Всі будинки Паркова – Всі будинки Персенківка – Всі будинки Піддубного – Всі будинки Похила – Всі будинки проф. Яреми – Всі будинки Ревуцького – Всі будинки Романицького – Всі будинки Рутковича – Всі будинки Самчука – Всі будинки Сахарова – Всі будинки Свєнціцького – Всі будинки Слов'янська – Всі будинки Сміливих – Всі будинки Стрийська (непарна сторона від №1 до №45, парна сторона від №2 до №150), Сумська – Всі будинки Тернопільська – Всі будинки Тиверська – Всі будинки Турецька – Всі будинки Чмоли – Всі будинки Янева – Всі будинки Ярославенка – Всі будинки

О️крім того, у Сихівському, Франківському, Галицькому та Залізничному районах воду подаватимуть з пониженим тиском. Це ще понад 200 вулиць:

Ангеловича – Всі будинки Антоненка-Давидовича – Всі будинки Антоновича – Всі будинки Бабія – Всі будинки Багряного – Всі будинки Бандери – Всі будинки Барвінок – Всі будинки Бенцаля – Всі будинки Бережанська – Всі будинки Бібліотечна – Всі будинки Боберського – Всі будинки Богуна – Всі будинки Боднарська – Всі будинки Бой-Желенського – Всі будинки Бойківська – Всі будинки Бойчука – Всі будинки Ботєва – Всі будинки Боткіна – Всі будинки Бр.Тимошенків – Всі будинки Бруснична – Всі будинки Брюллова – Всі будинки В.Великого (непарна сторона від №1 до №129, парна сторона від №24 до №58), Васильківського – Всі будинки Веделя – Всі будинки Вербицького – Всі будинки Виноградна – Всі будинки Відкрита – Всі будинки Війтовича – Всі будинки Вітрякова – Всі будинки Воля – Всі будинки Гайворонського – Всі будинки Гашека – Всі будинки Героїв УПА ¬– Всі будинки Героїв Майдану – Всі будинки Гіпсова – Всі будинки Глибока – Всі будинки Глибока – Всі будинки Глінки – Всі будинки Горбачевського – Всі будинки Гординських – Всі будинки Городоцька (непарна сторона від №85 до №239), Горської – Всі будинки Гостинна – Всі будинки Грабянки – Всі будинки Грюнвальдська – Всі будинки Демнянська – Всі будинки Довженка – Всі будинки Драй-Хмари – Всі будинки Емінеску – Всі будинки Єфремова – Всі будинки Жемчужникова – Всі будинки Житомирська – Всі будинки Жуковського – Всі будинки Залізняка – Всі будинки Засядька – Всі будинки Захарієвича – Всі будинки Зв'язкова – Всі будинки Здоров'я – Всі будинки Зерова – Всі будинки Зиг-Заг – Всі будинки Зоряна – Всі будинки Зубрівська – Всі будинки Кавалерідзе – Всі будинки Канівська – Всі будинки Карпинця – Всі будинки Карпінського – Всі будинки Кастелівка – Всі будинки Квітнева – Всі будинки Керамічна – Всі будинки Київська – Всі будинки Кишинівська – Всі будинки Княгині Ольги (непарна сторона від №7 до №105, парна сторона від №98 до №122а), Кобилиці – Всі будинки Кобринської – Всі будинки Козловського – Всі будинки Кокорудзів – Всі будинки Колійна – Всі будинки Колодзінського – Всі будинки Кольберга – Всі будинки Комаринця – Всі будинки Кондукторська – Всі будинки Коновальця – Всі будинки Конотопська – Всі будинки Копача – Всі будинки Коперника (непарна сторона від №21 до №43, непарна сторона від №36 до №46), Копистинського – Всі будинки Кос-Анатольського – Всі будинки Котка – Всі будинки Котляревського – Всі будинки Котляревського – Всі будинки Кравченко – Всі будинки Кременецька – Всі будинки Куликівська – Всі будинки Кульпарківська – Всі будинки Лазаренка – Всі будинки Левинського – Всі будинки Ліська – Всі будинки Лукаша – Всі будинки Любінська (непарна сторона від №1 до №57, парна сторона від №2 до №56), Маївського – Всі будинки Максимовича ¬– Всі будинки Медведецького – Всі будинки Мельника – Всі будинки Мельника – Всі будинки Меретина – Всі будинки Мила – Всі будинки Митрополита Шептицького – Всі будинки Мікльоша ¬– Всі будинки Молдавська – Всі будинки Молдавська – Всі будинки Морозна – Всі будинки Моршинська – Всі будинки Нечуя-Левицького – Всі будинки Н. Світ – Всі будинки Нагірних – Всі будинки Народна – Всі будинки Наукова – Всі будинки Новаківського – Всі будинки Ожешко – Всі будинки Околична – Всі будинки Окружна – Всі будинки Опільського – Всі будинки Остроградських – Всі будинки Паращука – Всі будинки Перемиська – Всі будинки Перфецького – Всі будинки Піддубного – Всі будинки Підміська – Всі будинки Підстригача – Всі будинки пл. Св. Юра – Всі будинки пл. Шашкевича – Всі будинки пл.Кропивницького – Всі будинки пл.Липнева – Всі будинки Повстанська – Всі будинки Політехнічна – Всі будинки Поліщука – Всі будинки Поперечна – Всі будинки Порохова – Всі будинки Похила – Всі будинки Природна – Всі будинки Проста – Всі будинки Професорська – Всі будинки Пташина – Всі будинки Пулюя – Всі будинки Райдужна – Всі будинки Рахівська – Всі будинки Рівна – Всі будинки Рівнинна – Всі будинки Робітнича – Всі будинки Рожева – Всі будинки Розбіжна – Всі будинки Романицького – Всі будинки Ромашкова – Всі будинки Росиста – Всі будинки Рубчака – Всі будинки Рудницького – Всі будинки Русових – Всі будинки Рядова – Всі будинки С. Караффи-Корбут – Всі будинки Садова (будинки №2 а,б,в, 25, 25а,27,29) Сарненська – Всі будинки Сар'яна – Всі будинки Сахарова – Всі будинки Сельських – Всі будинки Сєченова – Всі будинки Симоненка – Всі будинки Сихівська – Всі будинки Сімовича – Всі будинки Скісна – Всі будинки Скорини – Всі будинки Слов'янська – Всі будинки Смаль-Стоцького – Всі будинки Сметани – Всі будинки Сміливих – Всі будинки Сокільницька – Всі будинки Сонячна – Всі будинки Спокійна – Всі будинки Старицького – Всі будинки Старицького – Всі будинки Стрийська (непарна сторона від №47 до №129), Сулими – Всі будинки Сусідня – Всі будинки Суха – Всі будинки Терлецького – Всі будинки Тобілевича – Всі будинки Тролейбусна – Всі будинки Трускавецька – Всі будинки Труша – Всі будинки Урожайна – Всі будинки Устияновича – Всі будинки Федьковича – Всі будинки Холодноярська – Всі будинки Хортиця – Всі будинки Хоткевича – Всі будинки Художня – Всі будинки Хуторівка – Всі будинки Цегельського – Всі будинки Ч.Калини (непарна сторона від №35 до №109, парна сторона від №36 до №96), Червона – Всі будинки Чукаріна – Всі будинки Чупринки – Всі будинки Шептицьких – Всі будинки Шкрібляків – Всі будинки Шумського – Всі будинки Японська – Всі будинки.

Мешканці зможуть набрати воду у водовозках, які їздитимуть вулицями. Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.