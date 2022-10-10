Попередньо газу не буде до 6 вечора

У вівторок, 11 жовтня, у смт. Східниця на Львівщині протягом дня не буде газу. Це пов’язано із завершенням робіт згідно з інвестиційною програмою, повідомили в Дрогобицькому відділенні АТ «Львівгаз».

«Через переключення новозбудованого газопроводу середнього тиску, тимчасово припинять газопостачання у Східниці. Роботи призведуть до припинення подачі газу для 1100 абонентів та 31 організації», – повідомили у «Львівгазі».

Газопостачання припинять о 9 ранку, відновлення очікують після 18:00, після виконання робіт.