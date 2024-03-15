Волинянин продавав електронні сигарети, незаконно привезені з-за кордону

Волинські правоохоронці встановили групу осіб, яка налагодила реалізацію контрабандних товарів. Один із фігурантів організував постачання електронних сигарет і рідин до них з-за кордону, а волинянин продавав їх на території України. У чоловіка вилучили незаконний товар на понад 26 млн грн. Про це 15 березня повідомили у Бюро економічної безпеки Волинської області.

«Чоловік продавав електронні сигарети та рідини до них через телеграм-канал. Замовлення відправляв поштою. Детективи провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція та автівках, якими перевозили контрабанду. Вилучено понад 360 ящиків електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку, готівку, мобільні телефони, чорнові записи, поштові накладні, автомобіль. Загальна сума вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн», – зазначають у БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує від 1 275 000 до 2 040 000 грн штрафу або позбавлення волі від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють усіх причетних осіб та обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вирішують питання про накладення арешту на вилучений товар.