Операцію провели спеціалісти Володимирського територіального медоб’єднання

Фахівці Володимирського територіального медоб’єднання прооперували пацієнта з рідкісною формою пахової грижі – грижею Аміанда. Стан при такій патології є небезпечним і може становити загрозу для життя. Про це в понеділок, 19 січня, повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці.

За інформацією лікарів, грижа Аміанда – це надзвичайно рідкісна патологія, за якої червоподібний відросток (апендикс) потрапляє в грижовий мішок. Найчастіше її виявляють випадково під час оперативного втручання з приводу звичайної пахової грижі.

Небезпека цього стану полягає в порушенні кровопостачання апендикса, що може призвести до його запалення, деструкції та розвитку перитоніту (запалення слизової оболонки черевної порожнини, – ред.).

Грижа Аміанда потребує невідкладного хірургічного втручання. Під час операції через один хірургічний доступ лікарі виконують апендектомію – видалення апендикса – та герніопластику, тобто пластику пахової грижі.

Медики зазначають, що при запаленні можливі такі симптоми: набряк пахової ділянки або мошонки (у хлопчиків), біль і дискомфорт, почервоніння та підвищення температури в зоні грижі. У разі появи болю або набряку в паховій ділянці, особливо у дітей, необхідно негайно звернутися до лікарів, адже своєчасне втручання може врятувати життя.