Намисто може датуватися XII-XIII ст.

Археологи, які досліджували княже місто Володимир на Волині, виявили скляне намисто княжої доби. Про це повідомив керівник досліджень археолог Віктор Баюк.

«Влітку 2025 року в об’єкті рубежу ХІІ-ХІІІ ст. в межах Окольного міста княжого Володимира на Волині трапився непересічний експонат – скляне намисто давньоруської модниці», – повідомив Віктор Баюк.

Намисто у розкопі (фото Віктора Баюка)

Знахідка складається із 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та однієї ніжно-голубого кольору діаметром 0,4-0,6 см із округлими наскрізними отворами для нанизування. На нитці всього є 289 намистинок загальною довжиною 120 см та загальною вагою у 103 г.

Усі намистинки бурштинового відтінку, одна – голубого (фото Віктора Баюка)

Прикрасу разом із іншими знахідками планують передати в експозицію Володимирського історичного музею. «При хорошому підході копії знахідки в натуральному розмірі можуть стати князівським “мерчем” княжого Володимира», – зазначив археолог.

Рятівні археологічні дослідження проводив «Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України”» спільно з Волинським університетом імені Лесі Українки, історико-культурними заповідниками у Луцьку та Володимирі та ВГО «Спілка археологів України».

Нагадаємо, місто заклав і назвав на свою честь князь Володимир Великий. Перша літописна згадка про місто зафіксована в 988 році у «Повісті временних літ». У XI-XII ст. воно було одним з найбільших міст Русі, центром торгівлі. Із XII ст. місто стає центром удільного Волинського князівства. Київський князь Роман Мстиславович у 1204 році переніс до Володимира свою резиденцію. А у першій половині XIII ст. Данило Романович зробив Володимир центром об’єднаного Галицько-Волинського князівства. Найбільший розквіт Володимира припав на середину XIII ст., коли місто стало центром торгівлі, ремісництва, культури та мистецтва, архітектурної школи.