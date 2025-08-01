У Володимирі на Волині археологи знайшли скляне намисто давньоруського періоду
Археологи, які досліджували княже місто Володимир на Волині, виявили скляне намисто княжої доби. Про це повідомив керівник досліджень археолог Віктор Баюк.
«Влітку 2025 року в об’єкті рубежу ХІІ-ХІІІ ст. в межах Окольного міста княжого Володимира на Волині трапився непересічний експонат – скляне намисто давньоруської модниці», – повідомив Віктор Баюк.
Намисто у розкопі (фото Віктора Баюка)
Знахідка складається із 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та однієї ніжно-голубого кольору діаметром 0,4-0,6 см із округлими наскрізними отворами для нанизування. На нитці всього є 289 намистинок загальною довжиною 120 см та загальною вагою у 103 г.
Усі намистинки бурштинового відтінку, одна – голубого (фото Віктора Баюка)
Прикрасу разом із іншими знахідками планують передати в експозицію Володимирського історичного музею. «При хорошому підході копії знахідки в натуральному розмірі можуть стати князівським “мерчем” княжого Володимира», – зазначив археолог.
Рятівні археологічні дослідження проводив «Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України”» спільно з Волинським університетом імені Лесі Українки, історико-культурними заповідниками у Луцьку та Володимирі та ВГО «Спілка археологів України».
Нагадаємо, місто заклав і назвав на свою честь князь Володимир Великий. Перша літописна згадка про місто зафіксована в 988 році у «Повісті временних літ». У XI-XII ст. воно було одним з найбільших міст Русі, центром торгівлі. Із XII ст. місто стає центром удільного Волинського князівства. Київський князь Роман Мстиславович у 1204 році переніс до Володимира свою резиденцію. А у першій половині XIII ст. Данило Романович зробив Володимир центром об’єднаного Галицько-Волинського князівства. Найбільший розквіт Володимира припав на середину XIII ст., коли місто стало центром торгівлі, ремісництва, культури та мистецтва, архітектурної школи.