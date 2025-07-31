Ядвігу називали королем, а не королевою, щоб підкреслити, що вона монархиня, а не дружина короля

Свого часу на Волині побутувала легенда, що у місті Володимирі закопані скарби королеви Ядвіги. Історик Володимир Бірчак, який опрацьовує архівні документи, знайшов цікаву інформацію про те, як кадебісти хотіли розшукати ці скарби. Документи з архіву СБУ він оприлюднив у своєму телеграм-каналі Archive artifacts.

«У 1960 році КГБ від їхнього агента стало відомо, що встановлено місце, де нібито закопані корони Ягайла і Ядвіги, а також пояс і королівський жезл. Їх нібито закопав маршал Польщі Ридз-Сміґли у Володимир-Волинську у 1939 році», – розповідає історик.

Оприлюднений документ – це донесення агента під псевдо «Давидов». Він доповів старшому лейтенанту КДБ у Львівській області Батюку, що один чоловік родом з волинського Володимира дізнався від власного батька, де заховані ці скарби.

«Ці золоті речі з діамантами віз на легковій машині командувач польської армії Ридз-Сміглий у супроводі трьох офіцерів, один з яких мав власний дім у Володимирі, де жила його дружина. У Володимирі в них забрали машину, тому вони вирішили закопати коштовності на території садиби офіцера», – зазначено у донесенні.

Скарби начебто закопали на відстані трьох кроків від грушки. На обійсті офіцера було дві грушки, але на цей час, коли писали доповідь, не збереглася жодна з них, як і хата колишнього офіцера.

Далі агент КДБ пише, що місцеві жителі, які знали цю легенду, хотіли повідомити в міліцію для офіційних пошуків скарбів. Однак «джерело агента», яке й розповіло йому про них, попросило зачекати з цим.

Що сталося далі – невідомо. Чи шукали кадебісти скарби королеви, про це історія мовчить. Однак, як іронічно зазначає Володимир Бірчак, «не було у чекістів вікіпедії, яка пише про корону Ядвіги». Зокрема, за офіційною інформацією, «до 1809 року корона перебувала в берлінському казначействі Гогенцоллернів. Пізніше її, як і решту королівських клейнодів Речі Посполитої, розібрали й переплавили. Пруський король карбував монети з отриманого з корон золота в 1811 році та продавав дорогоцінні камені».

Нагадаємо, Ядвіга Анжуйська – королева Польщі з 1384 року, дочка угорського короля Людовика, з 1386 року – дружина Великого князя Литовського Ягайла. Наслідком їхнього шлюбу стала Кревська унія, за якою литовські й руські землі приєднали до Польського королівства.