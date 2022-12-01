Їдальня працює у центрі культурних послуг на вулиці Данила Галицького, 7

У Володимирі відкрили міську благодійну їдальню, де видаватимуть безкоштовні обіди. Розраховувати на них можуть лише ті люди, які опинились у складних життєвих обставинах. Відомо, що гроші на роботу їдальні надали партнери з німецького міста Цвікау, а також місцеві благодійники. Водночас у перспективі фінансування виділятимуть і з міського бюджету.

Як зазначив мер міста Ігор Пальонка, їдальня запрацювала у четвер, 1 грудня. Вона функціонує у центрі культурних послуг, що за адресою Данила Галицького, 7.

Гарячі страви тут роздаватимуть з понеділка по п’ятницю, починаючи з 11:00. Кількість порцій поки що розрахована на 50 людей, проте за потреби обсяги страв будуть збільшувати. Щодня раціон буде різний.

«Дякую усім, хто долучився до організації благодійної їдальні, завдяки яким цю ініціативу втілено у життя, а саме – партнерам з міста Цвікау та небайдужим володимирчанам. Виділяємо кошти на організацію гарячого харчування для малозахищених верств населення і з місцевого бюджету, аби хоч трохи допомогти їм у цей важкий час», – зазначив міський голова.

Відомо, що отримати порцію зможуть соціально незахищені верстви населення. Водночас не зазначено, чи потрібно мати з собою документи, які посвідчують пільги.