У Ворохті відновлять закриту понад 10 років тому канатну дорогу

Без канатного шляху об'єкт спортивної інфрастурктури у Ворохті занепадав.

У п'ятницю, 11 січня, у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині, розпочався процес відновлення місцевої канатної дороги.

Про це повідомляє Ворохтянська селищна рада на своїй сторінці у Facebook. У повідомленні зазначається, що елементи нової канатно-крісельної дороги вже привезли і розвантажили.

Канатно-крісельна дорога довжиною понад 2 км, побудована у 1980-х. За словами місцевих жителів, її закрили 10 років тому, начебто на ремонт, який затягнувся. Після цього невідомі просто знищили об'єкт, а майно розікрали.

Канатний шлях належить всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству «Колос». Щоби врятувати і відновити канатну дорогу, мешканці Ворохти і неодноразово влаштовували акції протесту, і зверталися до обласних служб та правоохоронців. Ремонтними роботами займуться власники об'єкту, які обіцяли розпочати роботи ще у квітні 2018, а вже влітку запустити дорогу.

Елементи нової канатно-крісельної дороги вже привезли і розвантажили.

Курорт у Ворохті є центром підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних перегонів. В кінці канатної дороги знаходився оглядовий майданчик, траси для лижників та стрільбища для біатлоністів. Без канатного шляху об'єкт занепадав.

Варто також додати, що у пошуках альтернативи для закинутої дороги у 2017 році місцевий підприємець у 2017 році без дозволу місцевих органів влади відкрив свою канатну дорогу. Через кілька днів після її відкриття, 18-річний хлопець зірвався з неї і загинув, впавши у 25-метрову прірву.