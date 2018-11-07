У в’язниці помер «пологівський маніяк», який вбив понад 100 жінок

Пологівський маніяк Сергій Ткач помер у віці 66 років

У понеділок, 5 листопада, у віці 66 років помер «пологівський маніяк» Сергій Ткач, інформує ТСН з посиланням на Державну пенітенціарну службу.

Там повідомили, що вбивця помер від серцевої недостатності.

Уродженець Кемеровської області Росії Сергій Ткач вбивав на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Прізвисько «пологівський маніяк» отримав, бо жив у місті Пологи Запорізької області. У 2005 році маніяка затримали у його будинку в Пологах.

Ткач ґвалтував та вбивав дівчат та молодих жінок – його жертвам було 9-17 років. Свої злочини він здійснював з 1980 до 2005 року. У 2008 році його засудили до довічного ув'язнення за 37 доведених убивств. Усього за неофіційними даними та за словами самого Ткача він здійснив понад 100 вбивств, докази яких досі збирає прокуратура.