У неділю, 16 липня, в Яворові, що на Львівщині, урочисто відкрили оновлений стадіон імені Євгена Смука. Зробили це з нагоди 647-річчя міста Яворова.

Стадіон розташований у Яворові на вулиці Львівській, 32. Реконструкцію розпочали на початку 2021 року. Стадіон складається з декількох відкритих спортивних майданчиків: для футболу, мініфутболу та баскетболу. Також до складу спорткомплексу входять бігові доріжки, місце для стрибків в довжину і трибуни для глядачів на майже тисячу місць. Тепер діти різного віку можуть займатися там футболом, баскетболом, волейболом, тісом, легкою атлетикою.

«Тут є оновлені глядацькі трибуни, бігові доріжки, зроблені додаткові поля, де тренується наша дитячо-юнацька спортивна школа. Оновили адмінбудинок. Робимо все для того, щоб наша молодь, наші діти мали де займатися спортом. До оновлення на стадіоні не було нормальної доріжки, місць для глядачів. Місця для глядачів були бетонними. Вони постійно заростали кропивою», – розповів міський голова Яворова Ігор Грабовський.

Оновлення стадіону проводили в межах програми президента України Велике Будівництво та фінансування з державного бюджету. Також до реалізації проекту доклалися Яворівська міська рада, народний депутат Павло Бакунець та компанія Kormil.

«Я народився у Яворові, я грав футбол на цьому стадіоні. Цей стадіон мені близький, рідний», – зазначив власник компанії Kormil Ігор Пацула.

Вперше розіграти м'яч на оновленому стадіоні доручили бійцю 24-ї ОМБр ім. короля Данила Петру Буряку. Чоловік у на передовій втратив обидві ноги.

«Воював в Бахмуті, Донецьку, Сєвєродонецьку, Запоріжжі, Херсоні. Підірвався на Херсоні на протитанковій міні і втратив обидні ноги. Футбол любив дивився, але не цікавився надто, це велик ачесть для мен зробити перший удар на цьому стадіоні», – сказав Петро Буряк.

Після урочистостей на стадіоні зіграли товариський матч з футболу. Між собою змагалися команда ветеранів Яворова та команда ветеранів України. Також під час заходу провели благодійну лотерею. Зібрані кошти передадуть Яворівській ТрО.

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