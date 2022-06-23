Жертв заманювали пропозиціями «фотосесій» та обіцянками «світлого майбутнього»

У травні правоохоронні органи 14 країн ЄС спільно з Європолом викрили мережу зловмисників, які в соцмережах знаходили українських біженців і обманом намагалися продати їх у трудове чи сексуальне рабство. Про це повідомили у прес-службі Європолу.

Як розповіли у відомстві, правоохоронці моніторили у мережі ресурси щодо допомоги виїзду з України, у пошуку житла та роботи. Зі 125 платформ, що увійшли до моніторингу, було виявлено дев'ять ресурсів, які причетні до торгівлі людьми. В результаті розпочато 15 розслідувань за участю 93 правоохоронців з країн ЄС.

Інтернет-розслідування було зосереджено на моніторингу постів, де пропонується допомога біженцям з транспортом, проживанням та роботою. Правоохоронці проводили моніторинг сайтів знайомств і вербування, а також платформи, що пропонують сексуальні послуги.

Слідчі виявили підозрілу рекламу, націлену на українських біженців, переглянули підказки громадян, розглянули показники потенційної торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації

Наразі розпочато 15 нових розслідувань, у яких брали участь 93 офіцери країн ЄС.

У Європолі зазначають, що онлайн-платформи посилили заходи по боротьбі зі зловживаннями, спрямованими проти українських біженців, проте на них усе ще поширюється значна кількість повідомлень від зловмисників, скерованих насамперед проти українських жінок.

Слідчі виявили спроби заманити жертв пропозиціями «фотосесій», обіцянками «світлого майбутнього», що призводило до сексуального рабства, або варіантами поселення за кордоном.