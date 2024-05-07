У лісгоспі допустили порушення у 2022 році

На Закарпатті головного лісничого та інженера лісгоспу підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Посадовці дозволили незаконно вирубати дерев на 10,5 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 7 травня, у лісгоспі допустили порушення у 2022 році.

«Провідний інженер лісгоспу неналежно здійснив огляд лісових насаджень і, відповідно, допустив порушення під час відведення лісосік в рубку. Матеріали без ретельної перевірки підписав головний лісничий держпідприємства. Це стало передумовою для видачі лісорубного квитка та призначення не того виду рубок, який можливий на вказаній території з огляду на наявні там насадження», – інформують у прокуратурі.

Дії посадовців призвели до збитків на понад 10,5 млн грн. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, їм загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.