У вівторок, 3 серпня, у Залізничному. Галицькому та Личаківському районах Львова вимкнуть воду через роботи з перепідключення нового трубопроводу на вул. Княжій. Про це повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

З 09:00 до 20:00 не буде води за такими адресами:

вул.Березова – Всі будинки

вул.Вільде – Всі будинки

вул.Воробкевича С. – Всі будинки

вул.Втіха – Всі будинки

вул.Грушева – Всі будинки

вул.Чарнецького М. – Всі будинки

вул.Зрубова – Всі будинки

вул.Казахська – Всі будинки

вул.Козланюка П – Всі будинки

вул.Копальна – Всі будинки

вул.Корпанюків – Всі будинки

вул.Коцка А – Всі будинки

вул.Кривчицька Дорога – Всі будинки

вул.Міжгірна – Всі будинки

вул.Могили П – Всі будинки

вул.Мучна – Всі будинки

вул.На Копані – Всі будинки

вул.На Сторожі – Всі будинки

вул.Над Джерелом – Всі будинки

вул.Ніщинського П – Всі будинки

вул.Низова – Всі будинки

вул.Прогулкова – Всі будинки

вул.Рєпіна І – Всі будинки

вул.Розкіш – Всі будинки

вул.Сагайдачного П – Всі будинки

вул.Станція Личаків – Всі будинки

вул.Стрілецька – Всі будинки

вул.Чумацька – Всі будинки

вул.Шишманова І – Всі будинки

вул.Ялтинська – Всі будинки

вул.Крип’якевича – Всі будинки

вул.Барвінських – Всі будинки

вул.Вишенського І – Всі будинки

вул.Довбуша О – Всі будинки

вул.Замкова – Всі будинки

вул.Заньковецької – Всі будинки

вул.Княжа – Всі будинки

вул.Короленка В – Всі будинки

вул.Кривоноса М – Всі будинки

вул.Лісна – Всі будинки

вул.Лисенка М – Всі будинки

вул.Льва – Всі будинки

вул.Мала – Всі будинки

вул.Липківського В митр – Всі будинки

вул.Насипна – Всі будинки

вул.Ніжинська – Всі будинки

вул.Підгірна – Всі будинки

вул.Піскова – Всі будинки

вул.Піша – Всі будинки

вул.Пильникарська – Всі будинки

вул.Просвіти – Всі будинки

вул.Рибна – Всі будинки

вул.Садовського М – Всі будинки

вул.Смерекова – Всі будинки

вул.Сніжна – Всі будинки

вул.Солодова – Всі будинки

вул.Спадиста – Всі будинки

пл.Старий Ринок – Всі будинки

вул.Сходова – Всі будинки

вул.Ужгородська – Всі будинки

вул.Харківська – Всі будинки

вул.Чорноморська – Всі будинки

Також без водопостачання залишаться вулиці у Галицькому та Личаківському районах міста:

Кривоноса, Княжа, Високий Замок, Замкова, Насипна, Вічева, Піша, Сніжна, Звенигородська, Рибна, Чорноморська, пл.Старий Ринок, Льва, Підгірна, Спадиста, Сходова, Пильникарська, Ужгородська, Смерекова, Довбуша, Лисенка, Митрополита Липківського, Барвінських, Просвіти, Короленка, Заньковецької, Солодова, Мала, Садовського, Вишенського, Піскова, Харківська, Ніжинська, Лісна, Крип'якевича, Рєпіна, Сагайдачного, П. Могили, Мучна, Воробкевича, Козланюка, Чернеча Гора, І. Вільде, Шишманова, Чумацька, Ніщинського, Ялтинська, Єпископа Чарнецького, Коцка, Копальна, Казахська, Станція Личаків, Міжгірна, Дорога Кривчицька, Грушева, На Сторожі, Низова, Втіха, Корпанюків, На Копані, Прогулкова, Березова, Розкіш, Зрубова, Над Джерелом, Стрілецька.

На час відключення води у районі працюватимуть водовози. Місця розташування водовозів: