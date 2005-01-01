У Залізничному районі Львова дерево розбило вікна у житловому будинку

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня7310

До теми

У Залізничному районі Львова дерево розбило вікна у житловому будинку
фото ЛМР
На місці присутні представники Залізничної райадміністрації, що спілкуються з мешканцями

На вул. Яворницького, 10, унаслідок падіння дерева було розбито вікна на другом та третьому поверхах. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомили у Залізничній районній адміністрації, на балконах двох квартир через падіння дерева пошкоджені вікна та вибиті шибки.

Фото Львівської міської ради

«Працівники адміністрації вже на місці, спілкуються з мешканцями. Дерево розкрижували та прибрали», - уточнив голова Залізничної РА Тарас Гнида.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У «Шевченківському гаю» дерево впало на дах хати XIX ст. ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук