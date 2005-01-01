У Залізничному районі Львова дерево розбило вікна у житловому будинку

На місці присутні представники Залізничної райадміністрації, що спілкуються з мешканцями

На вул. Яворницького, 10, унаслідок падіння дерева було розбито вікна на другом та третьому поверхах. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомили у Залізничній районній адміністрації, на балконах двох квартир через падіння дерева пошкоджені вікна та вибиті шибки.

Фото Львівської міської ради

«Працівники адміністрації вже на місці, спілкуються з мешканцями. Дерево розкрижували та прибрали», - уточнив голова Залізничної РА Тарас Гнида.