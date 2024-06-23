У Запоріжжі пам'ятник Лєніну демонтували 17 березня 2016 року

У Запоріжжі стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури вождя російських більшовиків Владіміра Лєніна. Про це у неділю, 23 червня, повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обов’язки міського голови Регіна Харченко.

В оголошенні на Prozorro зазначається, що на продаж виставлена бронзова скульптура В.І.Лєніна, бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери. Вага скульптури Лєніна становить понад 12 тонн, а його висота – 23 м. Стартова ціна на пам’ятник становить 10,4 млн грн.

Як зазначила Регіна Харченко, вторговані гроші підуть на потреби ЗСУ.

«Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму», – написала Харченко.

До слова, бронзовий пам'ятник Леніну в Запоріжжі демонтували у березні 2016 року. 6 червня 2024 року депутати Запорізької міської ради прийняли проєкт рішення про продаж пам’ятника через аукціон.