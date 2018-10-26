На ProZorro за 220 тис. гривень вперше продали пам’ятник Леніну

Пам'ятник важив 2,5 тонни

В Україні на електронному аукціоні продали перший пам’ятник Леніну. Про це повідомляє прес-служба системи електронних закупівель ProZorro в Facebook.

Семенівська міськрада в Чернігівській області продала демонтований пам'ятник радянському діячеві на брухт за 220 тис. грн.

«Мала приватизація триває, і на наших аукціонах продаються різні об’єкти. ... відбувся успішний аукціон, на якому Семенівська міська рада продала цікавий металобрухт - демонтований пам’ятник Леніну з бронзи (2,5 тонни)», – йдеться в повідомленні.

Початкова вартість пам’ятника була 45 тис. грн.

У 2014-2015 роках навколо пам'ятника Леніну у Семенівці відбувалися конфлікти. Активісти у лютому 2014 звалили пам'ятник, але наступного року місцеві комуністи повернули його на місце. Згодом споруду демонтували остаточно.

Як писав ZAXID.NET, у березні вперше в Україні у місті Чоп Закарпатської області було проведено аукціон, на якому продали скульптуру комуністичного вождя Володимира Леніна. У торгах взяв участь один учасник, який купив об’єкт вагою у 3,7 тонн за початковою вартістю — 253 тис. грн.