У Запоріжжі злочинці розстріляли підприємця-м'ясника

Нападники відібрали у чоловіка гроші і зникли, постраждалий — в лікарні

У Запоріжжі вдень 12 січня невідомі серед вулиці розстріляли підприємця, відібрали в нього гроші й зникли з місця події. У місті було оголошено план-перехоплення «Сирена», пише УНІАН.

Постраждалий бізнесмен приїхав із Хмельницької області, він торгував м'ясом у Запоріжжі. За життя підприємця наразі борються медики.

Розпродавши товар, підприємець уже збирався їхати додому, коли його автівку заблокували троє грабіжників. Поціливши в жертву, нападники відібрали у чоловіка гроші і зникли, пише сайт «Перший Запорізький».

На місці нападу працювали криміналісти, фото Inform.zp.ua

Згодом працівники поліції встановили місцезнаходження трьох зловмисників, котрі розстріляли та пограбували бізнесмена.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області, наразі з підозрюваними ведуть переговори, їм пропонують здатися. В іншому випадку правоохоронці готові штурмувати будівлю. На місці присутнє керівництво обласної поліції.