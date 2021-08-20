У Запорізькій області в ДТП загинули п'ятеро людей
Серед загиблих – троє маленьких дітей
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У ДТП, що сталася 20 серпня на Запоріжжі, загинули п'ятеро людей, ще двох госпіталізовано. Про це повідомила Нацполіція.
ДТП трапилася приблизно о 4:30 на трасі Харків – Сімферополь, між селами Високе та Радісне. Водій авто Opel Astra виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з Mercedes, після зіткнення останній перекинувся до кювету та загорівся.
Внаслідок ДТП водій та чотири пасажири Mercedes загинули на місці. Серед них – троє маленьких дітей. Рятувальники загасили пожежу та дістали тіла загиблих з авто.
Водій першої автівки та його пасажирка з травмами доставлені до районної лікарні.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.