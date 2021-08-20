Водій авто Opel Astra виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з Mercedes

У ДТП, що сталася 20 серпня на Запоріжжі, загинули п'ятеро людей, ще двох госпіталізовано. Про це повідомила Нацполіція.

ДТП трапилася приблизно о 4:30 на трасі Харків – Сімферополь, між селами Високе та Радісне. Водій авто Opel Astra виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з Mercedes, після зіткнення останній перекинувся до кювету та загорівся.

Внаслідок ДТП водій та чотири пасажири Mercedes загинули на місці. Серед них – троє маленьких дітей. Рятувальники загасили пожежу та дістали тіла загиблих з авто.

Водій першої автівки та його пасажирка з травмами доставлені до районної лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.