Автобус врізався в опору шляхопроводу, а потім з'їхав у кювет

Вісім людей загинули і десятки отримали травми в результаті аварії пасажирського автобуса рано вранці у неділю. Про це повідомляє агенція Reuters.

Автобус перевозив пасажирів між Будапештом та озером Балатон. Поліція повідомила, що автобус з невідомих причин перекинувся о 04:55 на захід від Будапешта на автомагістралі M7.

Автобус з угорським номерним знаком, в якому перебувало понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу, а потім з'їхав у кювет. Не виключено, що водій заснув за кермом.

В результаті аварії загинули 8 людей та ще 48 постраждали. Серед потерпілих в аварії тільки двоє отримали тяжкі ушкодження, у решти – легкі травми.

Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно. Міністерство закордонних справ України зараз перевіряє, чи є серед жертв та постраждалих українці.