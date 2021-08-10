Вранці вівторка, 10 серпня, у Микуличині Івано-Франківської області перекинувся рейсовий автобус «Івано-Франківськ – Буковель», в салоні якого перебувало майже 20 пасажирів. Одного із пасажирів доставили до лікарні, він отримав легкі тілесні ушкодження. Про аварію повідомила прес-служба Івано-Франківської поліції, уточнивши, що автобус перекинувся після зіткнення з автомобілем Skoda.

«Попередньо встановлено, що водій Skoda, 1984 року народження, не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з пасажирським автобусом сполученням «Івано-Франківськ- Буковель». У результаті автобус перекинувся на бік», – зазначає прес-служба поліції.

Фото "Курсу"

У салоні автобуса у момент ДТП перебувало близько 20 людей. Одного із пасажирів з легкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Водіїв перевірили на стан алкогольного сп’яніння, вони тверезі. Водієві, який спричинив ДТП, загрожує штраф у розмірі 850 гривень.