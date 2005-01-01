У затриманих за підозрою у подвійному вбивстві у Бориславі знайшли викрадені телефони

СуспільствоЮрій Герун, 22 грудня, 20:00 72627

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Затримали винуватців одного із найжорстокіших вбивств. На початку грудня у Бориславі Дрогобицького району загинули двоє продавців з магазину техніки.

Хлопця та дівчину зарізали просто на робочому місці. У поліції були різні версії, але нарешті причетних до злочину затримали.

Сьомого грудня цього року у Бориславі було тільки й розмов про вечірнє вбивство практично у центрі міста. У магазині «Комп'ютерний всесвіт» жорстоко зарізали 27-річного хлопця та 20-річну дівчину. На тілі кожного – до десятка колото-різаних ран. Однак навіть у сусідніх магазинах на той момент ніхто нічого не почув.

«Приходили до нас: прекрасний хлопець, дівчину ми так не знали, хлопець купував дещо», – розповідають працівники сусіднього магазину Мар'ян та Анатолій.

Під час розбійного нападу вбивці викрали із приміщення 25 тисяч гривень та мобільні телефони. Відомо, що магазин тоді ще навіть не встигли поставити на сигналізацію. «Зайшли з тієї сторони, вони вже закривали, чи мали закривати, навіть сигналізації не поставили, а ті зайшли одразу і зарізали», – розповідає почуте мешканка будинку поблизу пані Євгенія.

Два тижні знадобилось правоохоронцям щоб таки натрапити на слід злочинців. Підозру висунули двом мешканцям Трускавця 16 та 19 років. Один із них, як виявилось, раніше працював у цьому магазині.

«Правоохоронцями Львівщини даний злочин було розкрито, злочинців затримано і оголошено підозру в скоєні цього важкого злочину. Розкриття злочину стало можливим лише завдяки кропіткій праці працівників департаменту карного розшуку, працівників прокуратури, а також небайдужих мешканців», – заявив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Під час слідчого експерименту увесь Борислав був на ногах. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення за статтею умисне вбивство.

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