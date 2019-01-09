У затриманого через корупцію чиновника «Укргазвидобування» знайшли 175 тис. доларів

Вказані кошти були вилучені й за ухвалою суду на них наклали арешт

У раніше затриманого чиновника «Укргазвидобування» під час обшуків знайшли незадекларовані кошти. Про це 9 січня повідомляє «Слово і діло» з посиланням на рішення Солом'янського районного суду міста Києва.

У повідомленні зазначено, що правоохоронці знайшли під час обшуків у помешканні колишнього начальника механіко-енергетичного департаменту ПАТ «Укргазвидобування» Володимира Микитіна 1,26 млн грн, 174,5 тис. доларів, чотири iPhone: 7 Plus, 6s і ще два телефони, моделі яких не вказані.

Вказані речі були вилучені й за ухвалою суду на них наклали арешт, про який просив прокурор Київської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що 20 грудня двоє посадовців «Укргазвидобування» були затримані за організацію корупційної схеми. Затримані налагодили схему отримання 10% «відкату» за держзамовлення. В рамках справи зафіксовано, що посадовці отримали за вересень - грудень 16,8 млн грн. Під час затримання зловмисники спробували викинути хабар у вікно. Пізніше посадовців звільнили з компанії.