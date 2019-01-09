У затриманого через корупцію чиновника «Укргазвидобування» знайшли 175 тис. доларів

Колишнього начальника одного з департаментів «Укргазвидобування» затримали за організацію корупційної схеми отримання 10% «відкату» за держзамовлення

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 15:0111400

До теми

У затриманого через корупцію чиновника «Укргазвидобування» знайшли 175 тис. доларів
фото «Слово і діло»
Вказані кошти були вилучені й за ухвалою суду на них наклали арешт

У раніше затриманого чиновника «Укргазвидобування» під час обшуків знайшли незадекларовані кошти. Про це 9 січня повідомляє «Слово і діло» з посиланням на рішення Солом'янського районного суду міста Києва.

У повідомленні зазначено, що правоохоронці знайшли під час обшуків у помешканні колишнього начальника механіко-енергетичного департаменту ПАТ «Укргазвидобування» Володимира Микитіна 1,26 млн грн, 174,5 тис. доларів, чотири iPhone: 7 Plus, 6s і ще два телефони, моделі яких не вказані.

Вказані речі були вилучені й за ухвалою суду на них наклали арешт, про який просив прокурор Київської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що 20 грудня двоє посадовців «Укргазвидобування» були затримані за організацію корупційної схеми. Затримані налагодили схему отримання 10% «відкату» за держзамовлення. В рамках справи зафіксовано, що посадовці отримали за вересень - грудень 16,8 млн грн. Під час затримання зловмисники спробували викинути хабар у вікно. Пізніше посадовців звільнили з компанії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Правоохоронці затримали за корупцію двох посадовців «Укргазвидобування» ZAXID.NET
З «Укргазвидобування» звільнили спійманих на хабарі посадовців ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук