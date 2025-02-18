Підрядник має провести часткову реконструкцію другого поверху гінекології

У Збаражі на Тернопільщині до кінця 2025 року капітально відремонтують частину гінекологічного відділення за майже 3 млн грн. Тендер виграв приватний підприємець з Тернопільського району Василь Мариняк. До зазначеного терміну підрядник має провести не лише капітальний ремонт, але й часткову реконструкцію другого поверху гінекології.

За даними сайту закупівель Prozorro Збаразька клінічна лікарня тендер на капітальний ремонт частини другого поверху гінекологічного відділення оголосила 24 січня. Стартова ціна була зазначена в розмірі 2, 878 млн грн. На цю закупівлю документи та свою цінову пропозицію подав лише один учасник. Це приватний підприємець Василь Мариняк, який зареєстрований в селі Біла неподалік Тернополя. Він переміг в аукціоні з ціною – 2, 7 млн грн.

За ці кошти підрядник повинен провести демонтаж аварійних перегородок, ремонт стін, стелі та підлоги з облаштуванням плитки. На стелі також облаштувати підвісні плити. Провести електрику, освітлення, облаштувати сантехнічні вузли. Гарантійний термін на роботи становить не менше 10 років з дня здачі об’єкта.

Додамо, що за даними YouControl Василь Мариняк приватним підприємцем зареєстрований більше ніж 7 років. Основний вид його діяльності будівельно-монтажні роботи. Останні роки основний прибуток підприємця – будівельні роботи з державних закупівель. В 2024 році Василь Мариняк отримав понад 5, 5 млн грн. Це будівельні роботи в закладах освіти та медичних закладах в Тернополі та навколишніх громадах.