Житловий комплекс бізнес-класу «Щасливий Platinum» компанії «НоваБудова», що на проспекті Чорновола, 77 – найвища будівля у центральній частині міста. Комплекс вже введений в експлуатацію. Хтось із мешканців ще доробляє ремонти у квартирі, а хтось вже навіть і поселився. Водночас будівля є надзвичайно привабливою для бізнесу. Інвестори придбали низку квартир для подобової та довготривалої оренди.

На третьому поверсі будівлі також розташована частина комерційних приміщень. Важливою складовою ЖК «Щасливий Platinum» є безпека. Зокрема тут є спеціальні безпечні ліфти, сучасна система протипожежної безпеки, цілодобовий відеонагляд та низка інших високотехнологічних безпекових рішень, які притаманні для комплексу бізнес-класу. Водночас будівля є справжньою окрасою району. Вона підсвічується ввечері, а з вікон відкривається прекрасний краєвид. А відтепер на першому поверсі комплексу є ще й магазин «Сільпо», який мав би бути корисним як для жителів комплексу, так і всього району.

«Комплекс є магнітом цього району. Він гарно підсвічений, він сяє, він змінює цей район на краще. «Сільпо» – це крок на зустріч інфраструктурi, перш за все, щоби людям було зручно тут жити, прийти купити собі їжу та інші необхідні речі», – каже керівник відділу реклами у Львові компанії «НоваБудова» Ілля Баланенко.

На відкриття магазину завітало чимало мешканців району. Під дощ із конфеті та урочисту музику покупці придбали перші товари у щойно відкритому магазині. Така подія стала для них справжнім передноворічним подарунком.

«Cільпо» — один із небагатьох у світі великих мережевих продуктових ритейлерів, який створює індивідуальний тематичний дизайн для кожного магазину. Станом на грудень 2021 року мережа нараховує понад 320 супермаркетів. Серед них 90 тематичних дизайнерських супермаркетів і 4 делікатес-маркети Le Silpo, кожен із яких має власну концепцію. Тематичну атмосферу «Сільпо» створює і для своїх співробітників — кімнати для персоналу також відповідають оформленню магазинів. У мережі є супермаркети в стилі всесвіт Мавки, музичний, ямайський, муркотиковий та інші.

Відкриття цього магазину – перший результат співпраці компаній «НоваБудова» та «Сільпо». Незабаром очікується відкриття ще двох супермаркетів в об‘єктах «НоваБудова» в Києві. У Львові ж компанія працює над початком будівництва нового комплексу бізнес класу у цьому районі ще ближче до центру міста.

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