Мотоциклом керував 16-річний мешканець Жовкви

У середу увечері, 23 жовтня, у місті Жовква на Львівщині 16-річний мотоцикліст збив 83-річну жінку. У результаті постраждала загинула.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 на вул. Вокзальній у Жовкві. 16-річний водій мотоцикла Kawasaki Ninja, житель Жовкви, здійснив наїзд на 83-річну пішохідку, місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм літня жінка загинула на місці. Водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За медичною допомогою також звернувся його 16-річний пасажир, також місцевий мешканець.

Cмертельний наїзд мотоцикліста на жінку у Жовкві

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги розповіли ZAXID.NET, що мотоцикліста госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, переломом передпліччя у львівську лікарню святого Миколая.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.