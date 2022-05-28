Новий сервісний центр у Жовкві розташовується на вул. Вокзальна, 10

У Жовкві відкрили перший за час повномасштабної війни та десятий в області територіальний сервісний центр МВС. Він розташовується на вул. Вокзальна, 10 і працює з понеділка до суботи.

Як повідомив 28 травня голова Львівської ОВА Максим Козицький, територіальний сервісний центр створений відповідно до європейських стандартів, і в ньому надаватимуть повний спектр послуг. Також доступна електронна черга та нова інформаційна система. Потужності сервісного центру залежать від послуги. Наприклад, реєструвати можуть 100 автомобілів на день, замінити посвідчення водія чи скласти іспит з водіння – 50 людей.

«Відкриття сервісного центру на часі, оскільки місцеве населення було змушене долати від 25 до 100 кілометрів, щоб отримати потрібні послуги. Хтось їхав у Новояворівськ, хтось – навіть у Золочів. Більше того, цей сервісний центр допоможе розвантажити роботу інших ТСЦ, оскільки попит на їхні послуги збільшився у 4 рази – у зв’язку з можливістю “0 розмитнення ТЗ”», – написав Максим Козицький у Telegram.

Відповідно до інформації на сайті Головного сервісного центру МВС, новий сервісний центр у Жовкві розташовується на вул. Вокзальна, 10. З понеділка по п’ятницю він працює з 9:00 до 18:00, а в суботу – з 9:00 до 16:45.

Нагадаємо, що Кабмін спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Переселенці можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де перед цим вони складали теорію, а також отримати там посвідчення водія. Крім цього, уряд дозволив проводити теоретичні навчання для майбутніх водіїв через Zoom, Skype, Google meet тощо.