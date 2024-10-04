ДТП трапилася біля пішохідного переходу

Ввечері 3 жовтня у селі Зимна Вода, що в передмісті Львова, загинув пішохід. Його збив водій автомобіля Dacia Duster. Поліція проводить розслідування.

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП трапилася близько 19:30.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Dacia Duster, 72-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на пішохода, 65-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

Слідчі ще встановлюють обставини аварії, але, судячи з оприлюднених фото, ДТП трапилася на або біля пішохідного переходу. Кримінальне провадження відкрили за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).