На трасі зіткнулися вантажівка та легковик

У четвер увечері, 3 жовтня, на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі на Львівщині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. Водій легковика загинув.

«На автодорозі Київ-Чоп, біля населеного пункту Козьова сталася ДТП з потерпілими. На цій ділянці патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють необхідні служби», – повідомила патрульна поліція Львівщини.

Патрульні уточнили ZAXID.NET, що в результаті ДТП водій легковика загинув. Його особу встановлюють. Водіїв просять врахувати інформацію про ускладнення в русі трасою.