На трасі Київ-Чоп на Львівщині ускладнений рух через смертельну ДТП
На трасі зіткнулися вантажівка та легковик
У четвер увечері, 3 жовтня, на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі на Львівщині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. Водій легковика загинув.
«На автодорозі Київ-Чоп, біля населеного пункту Козьова сталася ДТП з потерпілими. На цій ділянці патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють необхідні служби», – повідомила патрульна поліція Львівщини.
Патрульні уточнили ZAXID.NET, що в результаті ДТП водій легковика загинув. Його особу встановлюють. Водіїв просять врахувати інформацію про ускладнення в русі трасою.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter