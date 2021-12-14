У зіткненні з вантажівкою біля Комарна постраждав водій Fiat
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Водія легковика доставили в лікарню з травмами
Біля м. Комарно на Львівщині ввечері 13 грудня зіткнулися автомобіль Fiat Punto та вантажівка DAF. Водій легковика отримав травми.
ДТП трапилася близько 19:00 в селі Зашковичі Великолюбінської громади. Як повідомили у поліції, за кермом Fiat Punto був 32-річний водій, вантажівкою керував 35-річний львів’янин.
Внаслідок ДТП постраждав водій легковика, його з травмами шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Після аварії траса була перекрита, оскільки вантажівку розвернуло.
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