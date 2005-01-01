У зв’язку з курортним сезоном на Одещині почала працювати туристична поліція

На Одещині у середу, 30 травня, запрацював перший в Україні підрозділ туристичної поліції. На службу заступили чотири сотні правоохоронців.

Пілотний регіон обрали не випадково, адже саме туди після анексії Криму їдуть більшість туристів, повідомив «5 канал».

Одним з головних завдань нового підрозділу – пошук речових доказів. Поруч на патрулювання заступив екіпаж поліцейського катера. Поки що в поліцейських є лише один такий транспортний засіб, але невдовзі мають з'явитися ще два. Це дасть можливість контролювати все узбережжя Одещини.

«Він доволі таки потужний катер, розвиває майже 70-80 км, 36 вузлів. Доволі гідний для поліції. Будемо патрулювати акваторію Чорного та Азовського морів, водні об'єкти та профілактику злочинності на воді», – пояснив працівник туристичної поліції Олександр Мехеда.

Окрім водолазів, до підрозділу туристичної поліції увійшли кінологи, вело- та піші патрулі, а також нацгвардійці.

Усі туристичні поліцейські до цього працювали правоохоронцями на території області. На курортний сезон їх перевели до нового підрозділу, який працюватиме до кінця сезону.