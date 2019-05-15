Uber планує запустити у Києві прокат електросамокатів та велосипедів

Сервіс Uber розглядає можливість послуги з прокату електровелосипедів та електросамокатів у Києві, якщо в місті з'являться безпечні маршрути. Про це заявив регіональний менеджер Uber в Великобританії, Північній і Східній Європі Джеймі Хейвуд, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ви знаєте, що Uber купив сервіс оренди електричних велосипедів Jump. І зараз виробник нарощує темпи випуску обладнання - ми говоримо про виробництво електричних велосипедів і самокатів. Поки ми не укладали жодних угод з мером Києва, спочатку необхідно забезпечити можливість безпечного пересування велосипедів по місту. Моє завдання привезти для вас транспорт, коли будуть безпечні маршрути», - сказав він.

За словами Хейвуда, в місті також повинні бути створені правила для використання електросамокатів.

«Uber пропонує набагато більш широкий сервіс, і я цей сервіс бачив за кордоном, де є пропозиції по велосипедах і електросамокатів. І я буду дуже радий поширенню цього сервісу на наше місто», - розповів мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 14 травня Компанія Uber запустила в Києві пілотний проект Uber Shuttle – сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі, який, наразі, курсуватиме за двома обраними напрямками в межах міста.