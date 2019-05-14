Uber запустив у Києві аналог маршруток з вартістю поїздок до 30 грн

Компанія Uber запустила в Києві пілотний проект Uber Shuttle – сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі, який, наразі, курсуватиме за двома обраними напрямками в межах міста.

Як повідомив на прес-конференції в Києві регіональний менеджер Uber в Великобританії, Північній і Східній Європі Джеймі Хейвуд, з вівторка, 14 травня, в додатку будуть доступні перші два тестових маршрути. При цьому ціна залежатиме від дистанції, але буде на 75% дешевшою за аналогічну поїздку на таксі.

Як пише «Інтерфакс-Україна», Передбачається, що ціна за одну поїздку буде коливатися від 15 до 30 грн. Заплатити за поїздку можна буде як через додаток, так і готівкою.

Тестовими маршрутами були визначені напрямки Виноградар – Шевченківський район, а також Дарниця – Либідська. Шатли від Uber курсуватимуть за обраними маршрутами в період з 7:00 до 21:00 кожні 15 хвилин.

За словами мера Києва Віталія Кличка, до кінця серпня Uber планує запустити в Києві 50 брендованих шатлів.

До слова, крім Києва, Uber Shuttle доступний в Каїрі (Єгипет) і Монтерреї (Мексика).

Uber – провідна міжнародна компанія, що працює в сфері перевезень і доставки зі штаб-квартирою у Сан-Франциско (США). З 30 червня 2016 року послугами компанії можуть користуватися жителі низки міст України, зокрема – Львова, Києва, Одеси, Дніпра і Харкова. Також в Україні таксі Uber можна викликати по телефону.