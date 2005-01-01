У центрі Львова учасники АТО зіграли футбол із м'ячем у вигляді голови Путіна

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 21:334661

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У центрі Львова учасники АТО зіграли футбол із м'ячем у вигляді голови Путіна
фото «Газети по-українськи»
Футбол м'ячем у вигляді голови Путіна зіграли біля пам'ятника Шевченку в центрі міста

Кілька десятків учасників АТО у понеділок, 22 січня, на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Львові організували акцію протесту проти проведення у Росії Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Під час мітингу кілька чоловіків зіграли символічний футбольний матч зі стилізованим під голову Путіна м'ячем.

В Українській спілці учасників АТО, яка є співорганізатором акції, повідомили, що таким чином хочуть привернути увагу до війни на сході України та не допустити проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії.

«Вважаємо, що країна-агресор не має жодного морального права приймати у себе цей спортивний захід. Хочемо сказати про це вголос і на цілий світ, застерегти людей, щоб вони добре подумали чи варто відвідувати державу, де людину без причини можуть запроторити у тюрму або й убити», — йдеться в повідомленні організаторів акції.

На м'яч натягнули маску Володимира Путіна (фото «Газети по-українськи»)

Окрім Української спілки учасників АТО акцію «Stop Putin, stop war» організували громадські організації «Об’єднання добровольців», «Апостольська чота» та Спілка учасників бойових дій «Асоціація комбатантів».

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