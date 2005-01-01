У Львові активісти повторно пікетували магазин хутра через погрози Путіним

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У Львові у понеділок, 22 січня, близько десяти активістів «Автономного опору» повторно пікетували магазин одягу зі шкіри та хутра Rapsodi на проспекті Свободи, 23. Приводом для акції стали сепаратистські висловлювання продавчині магазину під час першої акції, яка відбулася у суботу, 20 січня. Про це ZAXID.NET повідомила учасниця пікету Анастасія Вінславська.

Як повідомила активістка, у суботу під час її одиночного пікету у межах всеукраїнської акції «Криваве жлобство» проти продажу хутряних виробів, із магазину Rapsodi по черзі до неї виходили продавчині. Перша порадила забиратися геть, на що активістка відповіла, що має право на такі дії у громадському просторі.

За словами Вінславської, друга продавчиня облила її куртку та штани брудною водою з відра, однак активістка не згорнула пікету. Та найбільше її вразила третя продавчиня.

«Вона вийшла, і заявила: «Идите поднимайте село. Это я здесь родилась, а вы выучите русский язык. Путина на вас нет!», – повідомила Анастасія Вінславська і додала, що цей момент зафіксували на відео.

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Акцію перед магазином Rapsodi активісти «Автономного опору» у понеділок провели, щоб висловити незгоду з такими проявами сепаратизму у Львові.

«Я вважаю, що у Львові і взагалі у країні, де четвертий рік іде війна, такі слова з вуст людей не є адекватними. Сьогоднішня акція називається «Вата у шубі». Ми показуємо, що латентне «сєпартство» у Львові не пройде», – зазначила активістка.

За її словами, сьогодні власник магазину під час спілкування з активістами заявив, що звільнив згадувану продавчиню, проте вони у це не вірять, бо він дізнався про скандал лише сьогодні. Врешті, за інформацією Анастасії Вінславської, власник магазину сказав охороні випровадити пікетувальників на вулицю.

Свої дії він пояснив ZAXID.NET тим, що у магазині продаються дороговартісні вироби і таким чином він намагається не допустити крадіжок.

«Когда на улице стоят – это нормально. Входили в магазин внутрь, могут плакатом прикривать и воровать. Все возможно. Мне это не нужно», – сказав чоловік, який представився власником, однак не захотів назватися і наполягав на тому, що не розуміє української мови.

Нагадамо, у суботу у Львові, як і в низці інших міст, відбувалася акція «Криваве жлобство» проти торгівлі хутряними виробами, яку організувала зоозахисна організація UAnimals. Згідно з умовами акції, усі охочі мали прийти під магазин хутряних виробів із плакатом, на якому пояснено, що через попит на хутро у світі щороку вбивають мільйони тварин.