У Львові активісти приєдналися до всеукраїнської акції проти хутряних виробів

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 13:032620

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У Львові активісти приєдналися до всеукраїнської акції проти хутряних виробів
фото Varta1
У Львові активісти вийшли під хутряний магазин у центрі міста

В суботу, 20 січня, у Львові активісти приєдналися до всеукраїнської акції «Криваве жлобство» проти хутряних виробів, яку організувала зоозахисна організація UAnimals. Фото активістів виклав на своїй сторінці у Facebook співробітник поліції Ігор Зінкевич.

Згідно з умовами акції, усі охочі повинні прийти під магазин хутряних виробів із плакатом, на якому пояснюють, що через попит на хутро у світі щороку вбивають мільйони тварин.

Активістка з плакатом «Ваша примха - їхня смерть» в рамках протесту «Криваве жлобство»

«У кожному місті України можна знайти крамницю, що пропонує своїм покупцям хутряні вироби. Прийшов час пояснити українцям просту істину. Годі носити на собі трупи та спонсорувати вбивство!», - повідомляють організатори.

Акція триває 20 січня з 12:00 до 20:00, у цей час у різних містах України люди виходитимуть з плакатами до магазинів. Як інформують організатори, пікет одиночний, тобто приходити може навіть один активіст, який має плакат.

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