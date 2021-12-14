П’ятнадцять учасників зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швеції заразилися коронавірусом, пише «Главком» із посиланням на шведську газету Dagens Nyheter.

Станом на вечір 13 грудня було відомо, що Covid-19 виявили у 15 осіб із дев’яти країн. Зустріч, після якої стався спалах коронавірусу, проходила у Стокгольмі 2-3 грудня. Участь у заході брали понад 50 міністрів закордонних справ, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як йдеться у статті, зустріч було організовано відповідно до рекомендацій управління охорони здоров'я, а її учасники мали змогу пройти ПЛР-тестування. Крім того, після завершення заходу МЗС Швеції розіслало персоналу та всім учасникам інформацію про важливість поінформованості про симптоми та тестування на їх наявність.

Імен учасників міністерської зустрічі, які захворіли на коронавірус, шведська преса не повідомляє.

До слова, на полях міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі відбулася зустріч українського міністра та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Також Кулеба провів переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

У Стокгольмі Кулеба закликав НАТО відкинути вимогу РФ щодо гарантій невступу України до Альянсу.