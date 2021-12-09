Австрійський уряд та опозиційна партія Neos у четвер, 9 грудня, представили офіційний законопроект про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, яку австрійська влада анонсувала три тижні тому.

Закон буде застосовуватися з 1 лютого 2022 року і за планом діятиме протягом двох років. Як пише Die Presse, від обов'язку вакцинації звільняються:

діти до 14 років;

вагітні жінки;

перехворілі від коронавірусу на термін 180 днів після одужання;

особи, які не можуть бути вакциновані за станом здоров'я.

Довідки про звільнення від вакцинації можуть видавати лікарі загальної практики, спеціалісти з дерматології та гінекології, терапевти та педіатри. Лікарям, котрі видають фальшиву довідку про звільнення від щеплення, загрожує адміністративний штраф до 3600 євро.

Щокварталу, починаючи з 15 березня, мають встановлюватися «крайні терміни вакцинації». Кожному, хто не буде вакцинований у ці дні і хто не підпадає під винятки від вакцинації, загрожує штраф до 600 євро за скороченою процедурою.

У звичайній процедурі, яка ініціюється при несплаті попереднього штрафу, може бути накладений штраф до 3600 євро. При визначенні суми штрафу необхідно враховувати ситуацію із доходами людини. Водночас позбавлення волі за відмову від вакцинації закон не передбачає. Проте якщо людина все-таки зробить щеплення, штраф буде знято заднім числом.

Тих, хто продовжить ігнорувати вимогу зробити щеплення, не маючи підстав для звільнення від вакцинації, штрафуватимуть щоквартально.

Уряд заявив, що цей законопроект підтримують також дві опозиційні партії, а це означає, що він повинен легко отримати схвалення у парламенті.

Зазначимо, що Австрія стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка оголосила загальну вимогу вакцинації від коронавірусу.