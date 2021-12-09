«ПриватБанк», «Альфа Банк» та monobank вже додали у свої додатки можливість відкриття картки «єПідтримка», на яку держава нараховуватиме тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, повідомило Міністерство економіки в четвер, 9 грудня.

Загалом у цій програмі беруть участь вже шість українських банків: Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «ПриватБанк», «Укргазбанк» і «Ощадбанк». Згодом до програми долучатимуться й інші банки.

«Поступово будуть долучатись і інші банки. Використати вже наявний рахунок в банку – неможливо», – пояснили у відомстві.

У Мінекономіки наголосили, що гроші надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн. Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, переказати їх на картку чи зняти готівкою буде неможливо.

«Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку Дія. Це – найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють», – додали у Міністерстві економіки.

Нагадаємо, виплати по 1 тис. грн вакцинованим українцям почнуть нараховувати з 19 грудня. Для того, аби отримати гроші, необхідно до 29 грудня подати відповідну заявку. Гроші можна буде використовувати на купівлю квитків для поїздок у межах України, на відвідування кафе, спортзалів, фітнес-клубів, закладів культури і купівлю книжок.