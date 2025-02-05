НМТ 2025 розпочнеться 14 травня

Учасники національного мультипредметного тесту можуть самостійно обирати порядок виконання предметів у межах одного 120-хвилинного блоку. У першій частині можна міняти місцями тести з української мови та математики, а в другому – з історії України та предмета на вибір. Про це інформує «Ocвiтa.uа».

Учасники НМТ можуть самостійно планувати проходження тесту, як їм зручніше. При цьому абітурієнти можуть пропускати питання у межах одного блоку, відповіді на які не знають, а потім повертатись до них, якщо буде час, або виконувати їх не за порядком.

Також у межах одного блоку учасники зможуть перерозподіляти час на виконання завдань різних предметів. Тобто якщо один тест абітурієнт пройде швидше, ніж за 60 хвилин, то матиме більше часу для виконання завдань з другого предмета. Головне вкластися у 120 хвилин на два тести.

Натомість змінювати порядок виконання предметних тестів або перерозподіляти час між двома різними блоками, між якими передбачена перерва, учасники НМТ не зможуть.

Нагадаємо, основна сесія НМТ 2025 відбудеться з 14 травня до 25 липня. Вже у березні стартує реєстрація учасників. Випускники шкіл повинні встигнути до цього часу отримати ID-картки. Коли і як починати підготовку до тестування, ZAXID.NET писав тут.