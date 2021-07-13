У Львівській області діє програма, яка пропонує сімейний відпочинок для учасників АТО/ООС та їхніх родин за кошти обласного бюджету, повідомили у департаменті соціального захисту населення ЛОДА.

Скористатися цією програмою можуть:

учасники АТО (ООС), які отримали поранення або захворювання під час участі в АТО (ООС), та члени їхніх сімей (дружина та діти віком до 18 років);

бійці-добровольці АТО (відповідно до рішення комісії ЛОР), які проходили лікування в закладах охорони здоров'я від початку проведення АТО (ООС) та члени їхніх сімей;

дружини, чоловіки яких загинули в зоні АТО (ООС), або померли після повернення із зони АТО (ООС), дружини померлих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні тощо.

На цю програму сімейного відпочинку в обласному бюджеті передбачили 1,9 млн грн. Граничний розмір компенсації – не більше 1500 грн з розрахунку на кожного члена сім'ї. Кількість днів сімейного відпочинку необмежена.

Ті, хто хоче скористатися цією програмою, повинні самостійно обрати будь-який заклад відпочинку на території Львівської області і звернутися із письмовою заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання. Там скажуть, копії яких документів треба принести (для різних категорій потрібні різні копії документів).

Як пояснила ZAXID.NET завідувачка сектора департаменту соціального захисту населення ЛОДА Юлія Тарасюк, учасники можуть обрати будь-яке місце відпочинку: поїхати в санаторій, на бази відпочинку чи відпочивати з родиною біля басейну у Львові.

Коли учасники, які підпадають під цю програму, визначаться з місцем відпочинку, в органі соціального захисту укладається тристоронній договір про компенсацію вартості наданих послуг. Грошей на руки не видають, їх перераховують закладу, де люди відпочивали.

За словами Юлії Тарасюк, торік цією програмою скористалися 971 людина. В обласному бюджеті на цю програму було передбачено 1,4 млн грн. Цьогоріч – 1,9 млн.

Якщо виникатимуть запитання, то відповідь на них можна отримати за телефоном: (032) 255-44-50.