Учасниці Femen провели акцію під час різдвяної меси у Ватикані

Активістки заявили, що акція була присвячена жертвам насильства

Учасниці руху Femen провели акцію під час різдвяної меси Папи Римського у Ватикані. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Femen в Facebook.

На опублікованому фото видно одну з них. Оголена дівчина у синьому плащі, що символізує образ Марії, стоїть біля різдв'яних ясел. На грудях у неї написано «#metoo assaulted by church» (Я також згвалтована церквою). У повідомленні на сторінці організації сказано, що акція була присвячена жертвам насильства, багато з яких вперше змогли розповісти свої історії в цьому році після низки секс-скандалів, пов'язаних з голлівудськими знаменитостями.

Учасниці акції висунули свої вимоги, серед яких легалізація абортів, а також публічне розслідування випадків сексуального насильства серед представників католицького духовенства. Вони закликали підтримати ці вимоги представників усіх релігійних конфесій.

До слова, наприкінці листопада активістка руху Femen Анжеліна Діаш влаштувала акцію протесту у фірмовому магазині Roshen біля Бесарабського ринку в Києві.

Нагадаємо, 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво. Напередодні Папа Римський Франциск провів у Ватикані різдвяну месу і попросив «про дар миру для всього світу».