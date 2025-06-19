Хлопець планує вступати в Тернопільський технічний університет

Учень Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Ілля Войтович склав національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів з трьох предметів. Хлопець складав українську, англійську мови та математику.

За словами директорки школи №7 Галини Костюк, Ілля з перших класів проявляв старанність в навчанні. «Це дуже обдарована дитина. Ілля є щорічним призером олімпіад різних рівнів. Це олімпіади з математики і фізики, а також з англійської мови. Він толерантний, скромний і наполегливий», – зазначила ZAXID.NET Галина Костюк.

Директорка також повідомила, що їх учень після літа планує вступати в Тернопільський національний технічний університет на одну з технічних спеціальностей.

Додамо, що в школі №7 ще одна випускниця Марія Цабан також склала один з предметів НМТ – англійську мову на 200 балів. Дівчина теж хоче навчатися в Тернополі, а саме планує вступати в Тернопільський національний педагогічний університет на факультет іноземних мов.