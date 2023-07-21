У каплиці будуть молитися, поки не збудують церкву

Релігійна громада УГКЦ парафії святого Василія Великого збудує тимчасову каплицю у районі вулиць Пасічної – Зеленої у Сихівському районі Львова. У ній молитимуться та проводитимуть зустрічі, поки не буде споруджено основну церкву. У пʼятницю, 21 липня, виконавчий комітет ЛМР затвердив містобудівні умови та обмеження релігійній громаді.

Каплицю збудують на земельній ділянці, яка є у постійному користуванні громади з 2012 року. Нове будівництво заплановане на ділянці площею 0,4 га, функціональне призначення якої – зона культурних, спортивних та релігійних установ (зона Г-4). Відповідно до затверджених містобудівних умов та обмежень, допустима висотність споруд – 10 м. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 22,5 %.

Місце розташування нової каплиці на ділянці між вулицями Зелена і Пасічна

Релігійна громада має напрацювати і погодити проект будівництва з врахуванням усіх інженерно-технічних вимог безпеки, розробити паспорт кольорового опорядження фасаду і схему благоустрою території та погодити їх в управлінні архітектури. Також передбачено влаштувати підземні контейнери роздільного збору твердих побутових відходів та камери відеоспостереження.

«Це невеликий обʼєкт каплиці, який пропонують спорудити на території майбутньої церкви. Фактично це буде тимчасовий обʼєкт, поки церква не буде збудована. Є можливість організувати класи, проводити діяльність релігійну і просвітницьку», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація тимчасової каплиці, яку збудують у Сихівському районі Львова

Громада надала міськраді гарантійний лист, що демонтує каплицю після введення в експлуатацію молодіжного центру. Містобудівні умови та обмеження на будівництво центру громада отримала у 2021 році.